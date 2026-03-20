Juve, Kalulu convocato dalla Francia. Il messaggio del club

Pierre Kalulu, difensore della Juve, è stato convocato dalla selezione francese in vista degli incontri della sosta di marzo

Il centrale della Juve Pierre Kalulu è stato convocato dalla Francia per la sosta di marzo. Il club bianconero, su Instagram, per complimentarsi con il suo giocatore, ha scelto di postare un video celebrativo, con la descrizione: “Congratulazioni Pierre“. Il rendimento del francese in bianconero è valso la chiamata del CT Didier Deschamps.