Italia, problemi in attacco per Mancini: chi sarà il sostituto di Immobile?

L'Italia di Mancini si prepara ad affrontare la Svizzera. Assente Immobile: chi giocherà al suo posto? Ecco le probabili formazioni

redazionejuvenews

Venerdì l'Italia di Roberto Mancini affronterà la Svizzera, in un match fondamentale per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Gli Azzurri sono infatti primi a parimerito proprio con gli elvetici, e vincendo potrebbero andare soli in testa al gruppo C. Il ct Azzurro Roberto Mancini dovrà però fare i conti con un problema non indifferente: l'infortunio di Ciro Immobile. L'attaccante titolare della nazionale italiana, infatti, è stato costretto a lasciare il ritiro a causa di un problema fisico e non sarà della partita. Chi giocherà al suo posto?

La soluzione più semplice sarebbe l'inserimento di un altro attaccante centrale, nella fattispecie uno tra Belotti, Raspadori e Scamacca. I tre attaccanti azzurri, però, non sono in un grandissimo momento di forma e per questo Mancini starebbe pensando di riproporre il così detto falso nueve. Ecco quindi che uno tra Chiesa e Bernardeschi potrebbe agire al centro dell'attacco, con Insigne e Berardi larghi sulle fasce.

Pochi dubbi nelle altre zone del campo, con Donnarumma confermato tra i pali. Il portiere del PSG non sta vivendo un grandissimo inizio di stagione nella capitale francese, ma in nazionale è il titolare indiscusso. In difesa dovrebbero esserci Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson. I due difensori centrali della Juventus non sono al meglio ma dovrebbero comunque stringere i denti per essere in campo dal primo minuto. A centrocampo largo a Barella, Jorginho e, vista l'assenza di Verratti, Locatelli. Il centrocampista della Juventus verrà quindi schierato come mezzala, ruolo in cui è in grado di far valere tutta la sua tecnica e la sua abilità di inserimento. Riusciranno gli Azzurri a portare a casa i tre punti? Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Chiesa, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Widmer; Shaqiri, Sow; Okafor. All. Yakin