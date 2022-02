Juve, brutte notizie per Chiellini: i possibili tempi dello stop

Il capitano bianconero è costretto a fermarsi nuovamente per un problema al polpaccio. Allegri dovrà rinunciare a lui per diverse partite.

redazionejuvenews

Nell'ambiente bianconero sono giorni di euforia, dopo il grande mercato e la vittoria con il Verona. La squadra si è mostrata ad alto livello nella prestazione di domenica e il quarto posto raggiunto dà ulteriori sicurezze. In questo clima di grande positività però, c'è brutta una notizia per Massimiliano Allegri. Giorgio Chiellini dovrà fermarsi per un po'. Il capitano bianconero era uscito claudicante a quanto d'ora dalla fine della partita contro i gialloblù domenica sera. Un problema al solito polpaccio, che da tempo lo tormenta. Se c'era un po' di ottimismo nel post gara, col passare delle ore questo ha lasciato posto a sensazioni particolarmente negative sull'entità dell'infortunio.

Nella giornata di oggi il difensore svolgerà tutti gli accertamenti del caso per valutare la situazione e stabilire i tempi di recupero. Certamente Chiellini non ci sarà giovedì, nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, né domenica, nello scontro diretto per la zona Champions, a Bergamo, contro l'Atalanta. Ma la sua assenza sembra destinata a prolungarsi. Gli infortuni al polpaccio sono decisamente fastidiosi e soprattutto non vanno forzati, perché il rischio di ricaduta è alto. Il giocatore quindi è a serio rischio sia per il derby col Torino del 18 febbraio, che per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma in Spagna in 22 febbraio.

Una tegola non da poco per la squadra di Allegri, che ha nel suo capitano ancora il leader della difesa, un pilastro assoluto in marcatura. E le sue ultime prestazioni lo dimostrano. Nelle ultime 8 partite di campionato in cui Chiellini ha giocato dal primo minuto, la Juventus ha subito soltanto 3 gol, 1 con l'Inter e 2 a Verona. E poi 6 clean sheet che portano certamente anche la sua firma come attore protagonista. In mezzo però c'è stata la positività al Covid e altri problemi muscolari, sempre più frequenti con i suoi 37 anni. Ora si entra nella fase calda della stagione e il suo apporto sarebbe fondamentale. La speranza è di riaverlo alla fine di febbraio.