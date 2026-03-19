Il 19 marzo 2023, la Juve batteva l’Inter a San Siro con il punteggio di 0-1. I bianconeri, guidati al tempo da Max Allegri, vinsero grazie ad una rete di Filip Kostic. Il club, tramite un post su X, ha ricordato proprio il gol del serbo nella sfida del 2023 contro i nerazzurri. Di seguito il post.
Juve, il Goal of the Day è di Filip Kostic
Stefania Palminteri – 19 Marzo, 15:43
Come di consueto, la Juve presenta il Goal of the Day. Il club bianconero, quest'oggi, premia la rete di Filip Kostic contro l'Inter