Juve, Guardalà a Sky: “Stupisce non vedere Vlahovic tra i convocati”

Gli ultimi aggiornamenti di Giovanni Guardalà in collegamento con Sky Sport 24.

In collegamento con Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha parlato dell’esclusione di Vlahovic dalla lista dei convocati e del probabile ritorno di Milik. Leggiamo le sue parole:

“Il ritorno del polacco non è certo, ma è sicuramente molto probabile. La mancata convocazione di Vlahovic un po’ stupisce, sia perché Spalletti aveva parlato di lui a Pisa, rimandando l’appuntamento proprio a sabato, che per il fatto che il giocatore si è allenato con continuità questa settimana. Tornando a Milik, la condizione per lui è tutta da trovare, non gioca da due anni, ma già un ritorno in pianta stabile tra i convocati sarà sicuramente importante per lui“.