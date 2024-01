Juve, Graziani: “L’ultimo passo falso non intacca lo strepitoso percorso”

Dagli studi di Sportmediaset, Francesco Graziani ha parlato d elle scorie lasciate alla Juventus dopo il pareggio ottenuto contro l' Empoli . Ecco le sue parole: "La Juventus contro l' Empoli una volta uscito Milik è andata un po' in difficoltà. Un po' perché palleggiavano bene anche in fase difensiva e il solo Vlahovic non bastava. Tutti si aspettavano qualcosa di diverso ma secondo me il ragionamento della squadra e di Allegri è stato questo: non la vinco ma non la voglio perdere".

Graziani ha proseguito: "Un piccolo incidente di percorso con un'attenuante ci può stare, non puoi vincere sempre ma è una squadra che sta facendo un campionato strepitoso. È una battuta d'arresto che nessuno si aspettava ma la squadra ha le attenuanti, forse doveva rischiare di più ad un certo punto. Espulsione? Milik è un ragazzo bravissimo e non voleva fare male all'avversario, ha messo troppa irruenza in un intervento che non c'entrava per niente. È normale che abbia qualche limite basta vedere il centrocampo schierato contro l'Empoli ma è una squadra che fa poco spettacolo ma molto concreta. Hanno recuperato Vlahovic ed era fondamentale, il pareggio non è stato gradito ma ci può stare dopo una serie di partite prima. Poi Yildiz secondo me andava messo prima, serviva più coraggio".