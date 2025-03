Juve, Fortunato: “Kolo Muani deve partecipare di più al gioco”

Daniele Fortunato ha parlato dell'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, spiegando su quali aspetti il calciatore potrebbe migliorare

Intervistato per TJ, Daniele Fortunato ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: “L’ho conosciuto che aveva pressappoco 17 o 18 anni, si vedeva già che fosse un giocatore diverso dagli altri. Ma il nostro livello era parecchio basso. Kolo Muani, a mio parere, dovrebbe essere partecipare un po’ di più nel gioco della Juventus, oggi però viene esaltato per i gol realizzati. Sta facendo bene, ma può ancora fare meglio. Deve essere celebrato anche quando non segna. Sono stato suo allenatore al Vicenza per circa venticinque giorni. Era un Vicenza molto in difficoltà, il livello come già specificato era basso. Nei primi cinque minuti in cui lo osservai, capii non c’entrasse nulla con gli altri. Il padre, ad un certo punto, lo portò via e per me fece anche bene a farlo. Kolo Muani meritava di giocare in categorie superiori e sono contento ora sia arrivato alla Juventus dopo un bel percorso tra Germania e Francia“.

Fortunato: “Il gol può aver sbloccato Koopmeiners”

Inoltre, sul centrocampista Teun Koopmeiners, ex dell'Atalanta, Fortunato ha detto: "L'Atalanta è sicuramente la sua partita, ma il gol messo a segno con il Verona può averlo sbloccato dal punto di vista mentale. Koopmeiners ha vissuto dei mesi complicati, ma c'è da dire che giocare per la Juventus non è proprio la stessa cosa. La pressione c'è anche all'Atalanta, di sicuro però non sono le stesse che ci sono a Torino o Milano. Non riesce a dare quel qualcosa in più come accadeva a Bergamo, ma non so per quale motivo".