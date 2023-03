Fagioli, da possibile partente a titolare fisso: Nicolò ha conquistato la Juve

Fronteggiare gli infortuni dando spazio ai giovani, è questa la strategia della Juve . E' una stagione complicata in tal senso, con un Pogba mai a disposizione e tanti problemi muscolari per quasi tutta la rosa dei bianconeri. Allegri crede nei propri gioiellini, lanciati con astuzia e che ora si stanno ritagliando un ruolo importante in squadra. E chi primeggia su tutti è senza dubbio Nicolò Fagioli .

Il giovane classe 2001 era sul punto di lasciare nuovamente la Juve la scorsa estate e si è ora imposto come uno dei punti di forza di Max Allegri. Una rincorsa che è iniziata gradualmente e che adesso vede la giovane mezzala come uno degli irrinunciabili del centrocampo juventino. Come sottolinea Tuttosport la svolta è arrivata dopo 11 giornate di campionato. Fino a quel momento Fagioli era riuscito a mettere insieme appena 39' in campo.