Verso Inter-Juve: tutte le statistiche in vista del derby d’Italia

Dai gol di Rabiot e Fagioli fino a Lautaro Martinez: tutte le statistiche in vista del derby d'Italia tra Inter e Juve

redazionejuvenews

In vista del match tra Inter e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: "Sfida numero 180 in Serie A TIM tra Inter e Juventus, che diventa così la partita più giocata nella storia della Serie A TIM a girone unico (i confronti tra Inter e Roma sono 179) – i bianconeri sono avanti nel bilancio con 86 vittorie a 48, mentre 45 sono stati i pareggi.

La Juventus ha battuto 2-0 l’Inter nel match d’andatae non colleziona due vittorie nelle due sfide di uno stesso campionato contro i nerazzurri dalla stagione 2019/20 (Sarri e Conte gli allenatori); bisogna invece tornare al torneo 1976/77 per vedere due vittorie bianconere senza subire alcun gol contro i nerazzurri.

L’Inter non batte la Juventus in un match casalingo giocato nel girone di ritorno di Serie A TIM da aprile 2010 (2-0); in aggiunta nell’era post Triplete, i nerazzurri hanno vinto appena due dei 12 totali confronti interni di campionato con i bianconeri (5N, 5P), almeno tre successi in meno che contro qualsiasi altra avversaria incontrata al Meazza almeno 10 volte nella competizione in

questo arco temporale.

Da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (2004/05), questa è la quinta volta in cui l’Inter perde almeno otto delle prime 26 partite giocate; nelle altre quattro occasioni i nerazzurri non hanno mai chiuso nei primi quattro posti della classifica finale (6° posto nel 2011/12, 9° nel 2012/13, 8° nel 2014/15 e 7° nel 2016/17).

Solo il Napoli (23) ha segnato più reti della Juventus (20) in Serie A TIM da inizio 2023 e solo la capolista (nove) ha ottenuto più vittorie dei bianconeri (sette su 11 gare) in questo anno solare nel massimo torneo.

L’Inter è uscita sconfitta in tre delle ultime sei gare di Serie A TIM giocate dopo gli impegni di Champions League, incluse le ultime due in ordine di tempo (contro il Bologna e contro la Juventus nel match d’andata); la Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato giocate dopo gli impegni europei.

Solo l’Arsenal (195) ha effettuato più tiri dell’Inter(188) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2023; la Juventus (171) è quinta in questa speciale graduatoria, dietro anche a Fiorentina e Real Madrid. I bianconeri hanno colpito 10 legni in questo anno solare in Serie A TIM (sei nelle ultime due giornate), record nei cinque maggiori tornei europei nel periodo.

Solo la Lazio (26) ha messo a segno più reti con i centrocampisti della Juventus (18) in questa Serie A TIM: entrambe le due reti dei bianconeri all’andata contro l’Inter arrivarono da centrocampisti, Adrien Rabiot e Nicoló Fagioli. In tutto lo scorso campionato la formazione piemontese mise a referto appena 12 reti con i centrocampisti.

Il Meazza di Milano è lo stadio italiano in cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite (cinque in tutte le competizioni) e più minuti (280) senza mai fare gol.

Nessun giocatore ha segnato più gol casalinghi in Serie A TIM nel 2023 di Lautaro Martínez (quattro, come Rabiot e Osimhen): l’argentino però contro la Juventus ha segnato appena una rete in nove gare di massimo campionato e ha una media gol di uno ogni 586 minuti giocati contro i bianconeri, la peggiore per lui nel massimo torneo contro una singola avversaria (escludendo Chievo e Genoa, le uniche due contro cui non ha mai segnato)".

(legaseriea.it)