Juve, l’addio di Dybala a Zamparini: “Non ti dimenticherò mai”

Con un messaggio sul proprio profilo Instagram l'attaccante della Juve ha voluto rendere omaggio a Maurizio Zamparini

redazionejuvenews

Lutto nel mondo del calcio. Questa mattina all'età di 80 anni è morto Maurizio Zamparini, storico presidente del Palermo. Era malato da tempo e già sotto Natale era stato ricoverato d'urgenza in ospedale per una peritonite. Tra i tanti messaggi di commiato per la sua morte, particolarmente toccante quello di Paulo Dybala. Zamparini era stato infatti il primo a scoprire e credere ne La Joya, mettendolo al centro del suo Palermo. Memorabile la stagione 2014/15 dove l'argentino collezionò 34 presenze condite da ben 13 gol e 10 assist, una delle sue migliori di sempre.

Ecco il pensiero del fantasista della Juventus pubblicato sul suo profilo Instagram: "Sei stato Il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia. Presidente, mi hai aperto le porta di una città bellissima dove ho conosciuto tanta gente bella e dove ho avuto tanti e grandi amici. Mi hai dato la possibilità di continuare la mia carriera dove ho voluto, sempre con il massimo rispetto e sempre pensando al mio bene. Per questo e per tante altre cose ti sarò sempre grato, non ti dimenticherò mai Presidente. Grazie mille, di tutto. Il tuo Picciriddu".

Ora però il futuro di Dybala sembra appeso ad un filo. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Fino a poco tempo fa la fumata bianca sembrava vicina, poi il cambio di strategia e l'acquisto di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha di fatto tolto spazio al fantasista argentino, sia come importanza all'interno della rosa che da un punto di vista economico. Ora se Dybala vorrà rimanere a Torino dovrà per forza abbassare le sue pretese sull'ingaggio. La palla passa al giocatore: cosa deciderà?