Juve, Douglas Luiz è un caso: 50 milioni fermi in panchina - JuveNews.eu

Douglas Luiz comincia a essere un caso per la Juve: il brasiliano è stato pagato 50 milioni ma è quasi sempre in panchina

Douglas Luiz è stato il primo, grande acquisto dell’estate della Juve. Un colpo importante, pagato 50 milioni di euro tra parte fissa e valore dei cartellini di Iling Junior e Barrenechea. Tutti si aspettavano che il brasiliano sarebbe diventato un punto fisso nel centrocampo bianconero, il cuore e il cervello della manovra della squadra di Thiago Motta. La realtà dei fatti racconta però una storia ben diversa. A centrocampo l’unico inamovibile sembra essere Locatelli, e al suo fianco hanno giocato Fagioli, Thuram e ora anche McKennie. Per Douglas Luiz pochissimo spazio da titolare, tante presenze da subentrante e ancora di più panchina. La sua situazione è ormai un caso. Secondo La Gazzetta dello Sport Motta crede in lui ma non lo vede ancora pronto. Arrivato tardi a Torino a seguito degli impegni in Copa America, infatti, l’ex Aston Villa non è ancora al 100% né da un punto di vista fisico né tattico. Bisognerà aspettarlo.

Juve, le parole di Di Canio su Douglas Luiz

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Di Canio ha detto: “Quest’anno la Juve ha solo Vlahovic come punta. Prepari un nuovo corso con solo Vlahovic? Dal 7 giugno Milik si fa male e non prendi una punta? Ora hai un problema. Douglas Luiz 50 milioni e Motta non lo vede. È compassato. Invece Locatelli è cresciuto. Ma il problema è la punta: togli Vlahovic e chi hai?