Juve, allarme Vlahovic: solo 7 palloni toccati, poi il cambio - JuveNews.eu

Serata da dimenticare per Vlahovic contro il Napoli: l'attaccante della Juve è stato sostituito dopo 45 minuti

La stagione di Vlahovic era cominciata molto bene con le due reti segnate contro il Verona. Poi la Juve si è spenta, forse anche a causa sua. L’attaccante serbo contro Empoli, Roma e Napoli non è riuscito a lasciare il segno, tanto da essere sostituito all’intervallo nel corso della sfida contro la squadra di Conte. Per lui appena 45 minuti in campo e solo 7 palloni toccati: un mezzo disastro. Il successo della squadra di Motta passa anche dai suoi piedi perchè la Juve costruisce tanto ma non riesce a finalizzare. Il classe 2000 dovrà fare di più ed entrare meglio nel gioco bianconero. Certo, la colpa non è soltanto sua: Vlahovic andrà servito di più e meglio.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita contro il Napoli Motta ha spiegato: “Dusan sta bene e non ha nessun problema. Ha fatto un buon primo tempo. Nei minuti in cui è stato in campo ha aiutato la squadra, cercando di attaccare la profondità anche se oggi ce ne era poca. Il Napoli è una squadra che pressa, ma sanno mettersi bene più indietro. Weah è entrato bene, ha fatto un buon secondo tempo, giocando in appoggio dei suoi compagni e attaccando l’area. Ognuno ha aiutato la squadra”.