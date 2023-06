Juve, Discreti: “Allegri? Con altri la situazione sarebbe degenerata”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, Stefano Discreti ha effettuato una lunga disamina sui principali temi in casa Juventus . Il giornalista ha esordito dando un giudizio sull'operato del tecnico Massimiliano Allegri : "Io non ho grandissimo amore per lui. Non mi piace proprio il suo modo di intendere il calcio. Tuttavia, se mi si dicesse, "lo sostituiamo con Zidane , con Klopp o con Luis Enrique " è un conto. Se, invece, mi si dicesse "basta! Non lo voglio vedere più seduto sulla panchina della Juventus e chiunque andrebbe al posto suo", io dico che chiunque non va bene. Perché la Juve è una piazza durissima e pesantissima. Con un altro allenatore, probabilmente, la situazione sarebbe degenerata. Lui è stato in grado di portare la stagione in fondo in un modo o nell'altro. Allegri non è il mio allenatore ideale: non mi piace proprio e non l'avrei mai preso. Però, non per questo ti dico "prendiamo chiunque, va bene anche Italiano ". Se io perdessi una partita decisiva al 90' con la difesa a centrocampo, mi in****o" .

Sul progetto Juve

Successivamente, Discreti ha analizzato la situazione della Juventusindividuando i pilastri dal quale ripartire in società e squadra. Ecco cosa ha detto: "Sono state decisioni intelligenti. Se si vuole avere una continuità e si pensa di non essere convinti fino in fondo del tuo operato.Se si è convinti di stare subendo un'ingiustizia totale, si va fino in fondo: tuttavia, lì doveva rimanere la vecchia dirigenza. Nel momento in cui si cominciano a sostituire le persone, è giusto anche chiudere un rapporto. In questo modo, la Juve ha chiuso una delle pagine più brutte degli ultimi quindici anni e può permettersi di tornare a parlare di campo. Ciò non era così scontato qualche mese fa. Da chi ripartire? Io penso che la Juve debba ripartire dai giocatori migliori e dai giovani soprattutto. Quando sento dire che la Juve è pronta a sacrificare uno tra Chiesa, Vlahović o Bremer, penso che non vorrei questi sacrifici. Quando uno è forte, può sbagliare l'anno, ma Vlahović è uno dei migliori centravanti che c'è in questo momento in circolazione ed è giovanissimo. Quest'anno non è andato benissimo, ma l'anno prossimo probabilmente potrebbe fare trenta goal. Chiesa ha recuperato totalmente dall'infortunio: è uno degli esterni più forti che c'è in circolazione. Io parto da questi due e, a quel punto, posso assemblare il tridente anche con Iling-Junior. La prima regola è non perdere i giovani più importanti della squadra, perchè puoi ricostruire e inserire poco alla volta dei giocatori promettenti. Il tutto va accompagnato anche dal tentativo di togliere dei giocatori dall'ingaggio alto, che torneranno dai prestiti e che sono difficilmente piazzabili. Penso ad Arthur, Zakaria ecc. Così, magari, non rivinci subito, ma, magari, metti le basi subito per il fondamento".