Juve, giornata da sogno per De Sciglio: assist e convocazione in nazionale

Giornata difficile da dimenticare per il terzino della Juve: assist per il gol di Vlahovic e convocazione in nazionale

redazionejuvenews

Contro la Salernitana la Juventus è scesa in campo con un solo e semplice obiettivo: vincere. I bianconeri dopo la sconfitta in Champions League contro il Villareal avevano infatti bisogno di voltare subito pagina e arrivare alla pausa nazionali con una vittoria. La squadra di Massimiliano Allegri non se l'è fatto ripetere due volte e trascinata dai gol di Dybala e Vlahovic ha portato a casa i tre punti. A fornire l'assist per il gol del bomber serbo ci ha pensato Mattia De Sciglio, che si è dimostrato ancora una volta un jolly fondamentale in casa Juve. Il tecnico bianconero crede in lui e ogni qual volta chiamato in causa De Sciglio ha sempre risposto presente. Per il terzino italiano questa sarà sicuramente una giornata difficile da dimenticare.

Al termine della partita ai microfoni di JuventusTv il classe 1992 ha infatti rivelato: «Mi hanno comunicato la convocazione in Nazionale mentre ero in spogliatoio. Che grande soddisfazione.Sono felicissimo ovviamente anche per la vittoria di oggi. In questa stagione ho ritrovato il Mister che mi ha sempre dimostrato fiducia, inoltre avevo nel bagaglio l'esperienza al Lione, che mi è servita, come giocatore e come persona, nell'acquisire maggiore consapevolezza».

Ma perchè il terzino della Juventus è stato convocato in nazionale? La convocazione tardiva è dovuta purtroppo all'infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Come comunicato dal Napoli: "Dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni". Il terzino azzurro non sarà quindi a disposizione Roberto Mancini in vista della sfida contro la Macedonia di giovedì prossimo. Per questo il ct della nazionale ha deciso di convocare il calciatore della Juventus.