Juve, Allegri: “Dybala? Ci sono diversi fattori da considerare”

Al termine della partita tra Juventus e Salernitana, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn

redazionejuvenews

Vittoria per la Juventus contro la Salernitana, che porta a casa tre punti di fondamentale importanza. Al termine della partita Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Primo argomento Paulo Dybala: "Il mio rapporto con luiè buono, come con tutti i giocatori. Ci sono degli screzi, degli scambi di opinioni. Io sono sempre molto diretto ma c'è sempre stima e fiducia a prescindere dalle discussioni. Paulo è arrivato da Palermo come bambino ed è cresciuto molto. Negli anni di litigi ce ne sono stati tanti molti, niente di cui preoccuparsi". Ma il prossimo anno sarà ancora un giocatore della Juventus? "Sono in linea con la società. Lui non è il solo con il contratto in scadenza, ci sono anche Bernardeschi, De Sciglio e Perin. Io e i giocatori vogliamo solo fare bene. Ci sono tanti fattori da considerare".

Sulla prestazione dei bianconeri ha aggiunto: "Abbiamo giocato una buona partita. non ci siamo fatti abbattere dopo la partita di mercoledì. Nessuno si aspettava di uscire dalla Champions. Nel secondo tempo eravamo un po' stanchi ma siamo andati vicino al terzo gol. L'importante era vincere e tenere a distanza quelli dietro". E l'Inter? "Hanno una partita in meno, quindi possibilmente hanno quattro punti in più di noi. Vincere oggi è stato un bel traguardo, ci permette di andare alla sosta sereni e felici. Di ritorno avremo a disposizione tutti e potremo lottare meglio nel finale".

Poi su Vlahovic e Danilo: "Sono contento che Dusan sia tornato al gol. Difende palla e gioca bene, è stato servito bene dalla squadra ma deve lavorare sulla pulizia del gioco. Glielo dico sempre. Danilo a centrocampo è stata una piacevole sorpresa. E' un grande giocatore, che conosce il gioco e ascolta. Lui capisce bene il gioco e davanti alla difesa con i suoi piedi può fare la differenza ed essere d'aiuto".

Chiosa finale con un ragionamento sulla stagione bianconera: "All'inizio della stagione abbiamo sofferto: Cristiano se ne è andato a pochi giorni dal termine del calciomercato e io ero arrivato da poco e non conoscevo a fondo tutti i giocatori. All'inizio avevo cominciato a lavorare in un modo ma abbiamo capito che non andava bene. Abbiamo alzato l'intensità e ora le cose vanno meglio, sono molto contento. Siamo in una fase della stagione molto importante: gli obiettivi sono il quarto posto e la finale di Coppa Italia".