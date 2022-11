Ct Brasile: “Neymar e Danilo torneranno a giocare in questo Mondiale”

Tite, commissario tecnico della nazionale verdeoro, è intervenuto in conferenza stampa, parlando dei due giocatori infortunati con la Serbia

redazionejuvenews

Il Brasile non ha deluso nel suo esordio al Mondialein Qatar, battendo la Serbia per 2-0, grazie alla doppietta siglata da Richarlison. Nel corso della sfida però i verdeoro hanno perso per infortunio due giocatori fondamentali: Neymar e Danilo. L'attaccante del PSG ha subito la lesione del legamento laterale della caviglia destra con un piccolo edema osseo, mentre il difensore della Juventusla lesione al legamento mediale della caviglia sinistra.

Nonostante la situazione non sia semplice, Tite, ct del Brasile, in conferenza stampa si è mostrato convinto: "Non sono un medico, ma sono sicuro che Neymar e Danilo ritorneranno a giocare in questa Coppa del Mondo". Poi, ha aggiunto: "Su Neymar, nel match contro la Serbia, c’è stato un rodeo di falli. Dobbiamo tutelare i grandi calciatori, se vogliamo lo spettacolo. L'abilità tecnica non può essere una colpa. Lui e i giocatori bravi come lui vanno tutelati. Altrimenti ci rimette tutto il calcio".

Il tecnico poi ha concluso: "L’entrata di cui si è parlato non è stata cattiva, il giocatore non voleva far male. Una precedente però forse sì. Non avevo capito quanto Neymar si fosse fatto male e quando l’ho compreso, l’ho sostituito, ma ho sbagliato. Ney era già azzoppato quando ha partecipato con una giocata al primo gol. Avrei dovuto toglierlo prima. E avrei dovuto cambiare anche Danilo".