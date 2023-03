Claudio Gentile: “Il sogno Champions della Juve è sfumato”

Intervenuto nel corso di Radio Anch'io Sport, l'ex difensore e ex ct della Nazionale U21 Claudio Gentile ha parlato della situazione in casa Juve: "Secondo me per la Juventus il sogno Champions è sfumato. Sarebbe già stata un'impresa prima del ko di Roma, ora tutti i sogni sono finiti. È stata una sconfitta che brucia ma è stata immeritata. La Juve ha giocato anche discretamente e la Roma non è stata superiore, ma questo è il calcio e bisogna pensare già al futuro".