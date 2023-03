Roma – Juventus 1-0: Madama gioca male, ma soccombe dopo tre pali

La Juventus, nella sfida con la Roma, è stata sconfitta per 1-0. Stop per i bianconeri, che non hanno disputato una buona gara.

redazionejuvenews

Nella venticinquesima giornata di campionato si affrontano Roma e Juventus, in un big match dal sapore d'Europa per le due squadre, con la cornice dell'Olimpico. I bianconeri, reduci dalla bella vittoria con il Torino nel derby, si affidano all'11 tipo, con il trio brasiliano in difesa composto da Bremer, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Locatelli, Fagioli e Rabiot, con Kostic e Cuadrado sulle corsie. Davanti Di Maria dovrà supportare Vlahovic, dalla panchina Chiesa. I giallorossi ritrovano Smalling in difesa e si affidano al trio offensivo Dybala-Pellegrini-Wijnaldum, con l'ex Spinazzola sulla corsia sinistra.

Le due squadre, per la prima mezz'ora, si studiano, cercando di scardinare le rispettive difese avversarie con pazienza. La mancanza di occasioni, viene smossa dal classico mancino a giro di Paulo Dybala, che Szczesny controlla bene. Poi, sul finire del primo tempo, la Juventus alza il baricentro e crea la prima palla-gol degli ospiti; Danilo, dopo un recupero in spaccata di Cuadrado, crossa sul secondo palo, dove si inserisce Rabiot, che colpisce il palo e Rui Patricio. Dopo il lampo del francese si chiude un primo tempo molto fisico e tattico, con poche luci.

Nella ripresa la partita è più aperta, e la Roma ne approfitta subito, con Mancini, che con un bolide dalla lunga distanza batte Szczesny e porta in vantaggio i padroni di casa. La Juventus risponde colpo su colpo con Cuadrado, che su punizione colpisce il palo esterno. Madama non si arrende, e con i cambi cerca di smuovere le acque, ma è il solito Di Maria a impensierire il portiere della Roma con un tiro dalla distanza. Negli ultimi minuti, Mancini, su sviluppi da calcio d'angolo, colpisce auto-palo, terzo legno per la Juventus. Da lì alla fine, a parte il rosso diretto a Moise Kean dopo un calcione allo stesso autore del gol, non succede niente di rilevante. I bianconeri incappano in uno stop inaspettato prima della sfida europea contro il Friburgo di giovedì.