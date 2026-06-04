Dopo mesi di lunga attesa, nella giornata di ieri è andato in scena l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente di Dusan Vlahovic. Sul tavolo delle trattative c’era l’offerta della Juventus per prolungare il contratto del centravanti serbo, con la società bianconera disposta ad offrire 6 milioni a stagione. Al termine della riunione, non si è trovata la giusta quadra sulle cifre e di fatto l’attaccante lascerà la Vecchia Signora liberandosi a parametro zero.

Il commento di Giorgio Chiellini

Sulla fine del rapporto tra il club bianconero e il centravanti serbo, è intervenuto Giorgio Chiellini. L’attuale Director of Football Strategy della Juventus, a margine di un evento svoltosi presso lo Juventus Club Montecitorio, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia AGI. Qui sotto le sue parole:

“A me dispiace molto, fino all’ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio“.