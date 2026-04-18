In vista dell'importantissima sfida tra Juve e Bologna, il club rossoblu, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la lista dei convocati
Il Bologna si sta preparando in vista della sfida con la Juve. Il club rossoblù poco fa, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera allo Stadium. Di seguito la distinta.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti