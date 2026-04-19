Il difensore della Juve Emil Holm, in prestito proprio dal Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn in occasione del pre partita
Emil Holm, difensore della Juve in prestito proprio dal Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Bologna-Juventus. Di seguito le sue parole.
Seconda partita da titolare. Oggi per vincere bisogna fare una partita migliore di quella di Bergamo."Sappiamo che il Bologna è una squadra molto forte, quindi dobbiamo fare il 100% per vincere."
Qualche sensazione dall'Allianz Stadium?"È la mia prima gara da titolare qui, sarà una partita speciale."
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