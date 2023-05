Juve, Birindelli: “Allegri dirigente e psicologo sacrificando il campo”

Alessandro Birindelli ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio Bianconera nel quale ha affrontato alcuni temi caldi del momento. In primis, quello relativo al lavoro di mister Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus in questa stagione. Ecco cosa ha detto sul tecnico toscano: "Penso che quest'anno ci sia stata una confusione anche nel rispetto dei ruoli. Io ancora non ho capito chi è tecnico, ds, dg o altro. E se c'è questa confusione, pensiamo ancora più sopra. Allegri sicuramente ha dato una mano per non far mancare niente alla squadra. Ha fatto il dirigente e lo psicologo e la parte di campo è stata forse trascurata. Se si perde energie in altro, poi qualcosa manca nella squadra. Ma lo ha fatto per il grande amore per la società".