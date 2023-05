Juventus, Palladino è il profilo ideale per il post-Allegri

Raffaele Palladino potrebbe essere il nome perfetto per la ricostruzione della Juventus. L'identikit del nuovo allenatore porta a lui.

redazionejuvenews

Negli ultimi giorni il nome di Raffaele Palladino sta circolando insistentemente come possibile sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. C'è da fare un po' di ordine; il tecnico livornese ha ancora due anni di contratto a 7,5 milioni di euro più bonus, e un addio sarebbe un bagno di sangue economico per la Juventus, considerando anche le vicende giudiziarie ed economiche che possono inguaiare ancora di più il bilancio, già in deficit, della Vecchia Signora. Però, d'altro canto, c'è da dire, che per i bianconeri è il secondo anno senza trofei, con un gioco discutibile, e delusioni su delusioni, sia in campo europeo che nazionale.

Raffaele Palladino, invece, ha risollevato il Monza dopo un inizio di stagione disastroso, portando i brianzoli nella parte sinistra della classifica, appena sotto l'Atalanta. Per l'ex calciatore di Genoa e Juve parlano i numeri, ma non solo, visto che il gioco è godibile e moderno, con la conseguente valorizzazione di calciatori, con la valutazione dei vari Carlos Augusto, Rovella (di proprietà della Juve), Ciurria ed altri, schizzata alle stelle. Ma perché Palladino dovrebbe scalzare i vari Dionisi, Tudor ecc.? Il tecnico del Monza ha già un background juventino, visto che ha giocato con i bianconeri dal 2006 al 2008, con discreti risultati, ed inoltre ha un ingaggio molto basso, ottimo per ricostruire da zero la nuova Juventus. Un percorso che sembrerebbe ricordare quello di Conte, sfruttando il passato a Torino.

Inoltre, il 3-5-2, modulo di riferimento di Palladino e della Juventus, altro punto in comune per un possibile matrimonio. Infine, le dichiarazioni, visto che anche il diretto interessato ha parlato a più riprese della possibile chiamata della Juve: "Chiamata della Juve? Ci sono tanti messaggi da leggere e tante chiamate, ma la loro non è ancora arrivata. Ora andrò a riposare, ma prima chiamerò la mia famiglia". Ma non solo, visto che anche il presidente dei brianzoli Paolo Berlusconi, ha parlato così del futuro del mister: "Il futuro di Palladino? Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine stagione, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sara' bello dire di no alla Juve". Tanti indizi che potrebbero portare ad una prova, tra un mesetto si saprà di più su Palladino e sulla Juve, ma i presupposti ci sono tutti.