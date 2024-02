Juve – Bianconeri al lavoro per l’Udinese: le ultime su Chiesa e Vlahovic

Archiviata la sconfitta del Derby D'Italia, la Juventus ha da subito ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie A. I bianconeri affronteranno nel posticipo di lunedì 12 febbraio l' Udinese di Gabriele Cioffi all'Allianz Stadium. In vista del match, particolare attenzione sarebbe riservata al reparto offensivo che potrebbe presentarsi non completamente al top.

Infatti, all'infortunato Moise Kean, potrebbe aggiungersi l'assenza illustre di Dusan Vlahovic. Come menzionato anche dai canali ufficiali, il serbo, che ha rimediato un sovraccarico alla coscia, si allenerebbe a parte. Il suo recupero per il prossimo match contro l'Udinese è per ora un punto di domanda. Le buone notizie invece arrivano per Federico Chiesa, regolarmente riaggregatosi ai ranghi della squadra. La contusione al piede sarebbe completamente guarita e il giocatore proverà a insidiare la titolarità di Kenan Yildiz. Inoltre, contro l'Udinese tornerà a disposizione Arkadiusz Milik, anch'egli candidato a un posto dal 1' minuto per rifarsi dopo l'espulsione rimediata contro l'Empoli.