Juve, il ricordo della partita di Baggio con il Genoa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita di Baggio con il Genoa.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il 31 ottobre del 1993 la Juve scende in campo al Delle Alpi contro il Genoa. Sono anni quelli, in cui non va ancora di moda festeggiare Halloween, ma quella che si vede a Torino è una partita da… paura. In cattedra sale Roberto Baggio, che in una partita senza storia mette a segno una tripletta storica. Oggi si direbbe che si porta a casa il pallone. Quel giorno si porta a casa, invece, una tripletta che per lui ha un sapore specialissimo: sono, infatti, i gol numero 98, 99 e 100 in Serie A. A inizio dicembre 1993, Hurrà racconta con le foto quella partita. Un match nel quale Roby, dopo aver sbloccato dal dischetto il match al 35′ impreziosisce al 51′ una prestazione monstre con un assist perfetto a Moeller, per poi sigillarla al 56′, su assist perfetto di Andrea Fortunato, e chiuderla, ancora su rigore, al 77′”.

Su Baggio

"In barba alla scaramanzia, quel numero della fanzine bianconera si conferma oltremodo profetico, perchè in copertina e in apertura, riporta un contenuto che non lascia spazio a interpretazioni, frutto dei commenti di giornalisti ed esperti, che si lanciano in una previsione, chiara e netta. Una previsione quantomai azzeccata: Roby, alla fine di quello stesso mese, vincerà l'ambito riconoscimento come miglior giocatore del Pianeta".