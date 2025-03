Orlando: "Tudor? Ora tocca ai giocatori..."

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Igor Tudor e di Kenan Yildiz.

Massimo Orlando, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Ora i giocatori non hanno più scuse. L’allenatore è stato cambiato, magari vedremo una reazione, tutto quello che non abbiamo visto nelle ultime partite, voglia, aggressività. L’allenatore è giusto, conosce l’ambiente, quando è stato chiamato in causa ha fatto bene, anche l’anno scorso alla Lazio”.

Su Motta

"Non mi rimangio le parole su di lui. Per me era il miglior acquisto che poteva fare la Juve, visto quanto fatto a Bologna. E' stata sbagliata la valutazione? Ha trovato l'annata sbagliata ma non si può dire che non sia bravo. Ha fatto il fenomeno ogni tanto, questo lo dobbiamo dire, poi nelle ultime due partite è andato anche fuori di testa, ma la squadra all'inizio mi piaceva come era messa in campo. Poi è peggiorata. Yildiz deve giocare sempre, deve mettere la testa a posto, si è montato la testa, come capita ai giovani, ma ha qualità da giocatore vero. Quindi io metterei sempre lui".