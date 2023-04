Juve, Allegri hai visto Landucci? La difesa a quattro è possibile

La partita contro la Lazio ne è stato un esempio lampante, con i biancocelesti che grazie alla loro qualità di palleggio sono riusciti a superare il muro bianconero. Al tempo stesso il modulo della Vecchia Signora si è dimostrato troppo difensivista per rendersi davvero pericoloso. Per questo Allegri forse sarà chiamato a cambiare ancora, ad abbandonare la difesa a tre per tornare al 4-3-3 pensato inizialmente.

Landucci contro i biancocelesti l'ha già fatto e al termine della partita ha spiegato: "Siamo partiti con Chiesa e Pogba in squadra all'inizio dell'anno ma non li abbiamo mai avuti. Chiesa sta migliorando e questa è una cosa positiva: con lui possiamo giocare con diversi moduli. Nel secondo tempo ci siamo messi a 4 dietro anche per evitare la loro pressione. Abbiamo iniziato bene, peccato per il gol subito, ma abbiamo avuto diverse occasioni".