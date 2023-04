Lazio-Juve, Landucci: “Arbitro? Accettiamo le decisioni. Nel primo tempo…”

Le parole di Marco Landucci, allenatore in seconda bianconero, dallo Stadio Olimpico di Roma poco dopo il fischio finale di Lazio-Juventus

La Juventus cade 1-2 all'Olimpico contro la Lazio. Milinkovic apre i conti, Rabiot pareggia ma non basta. A deciderla ci pensa Zaccagni con la giocata per il risultato finale in favore dei biancocelesti. Tre punti pesanti persi dalla compagine bianconera, nella prestazione analizzata da Marco Landucci al termine dei 90' ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'allenatore in seconda dei bianconeri.

"Sul gol di Milinkovic? Decide l'arbitro. Quelli della Lazio dicono che non è fallo, quella della Juve dicono di sì. Ma decide l'arbitro. Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità. Nel secondo invece siamo cresciuti e meritavamo il pareggio, sarebbe stato il risultato più giusto. Chiesa è entrato bene, come Paredes. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo: c'è mancato solo il gol, che non è poco.

Siamo partiti con Chiesa e Pogba in squadra all'inizio dell'anno ma non li abbiamo mai avuti. Chiesa sta migliorando e questa è una cosa positiva: con lui possiamo giocare con diversi moduli. Nel secondo tempo ci siamo messi a 4 dietro anche per evitare la loro pressione. Abbiamo iniziato bene, peccato per il gol subito, ma abbiamo avuto diverse occasioni.

Vlahovic? Gli attaccanti devono trovare il gol, ha avuto anche un'occasione... Lo abbiamo aiutato anche poco nel primo tempo. Siamo stati poco duri a contrasto, mi sono anche arrabbiato con la squadra all'intervallo. Eravamo un po' leggerini. Allegri l'ho sentito ora, a fine partita, ha detto che abbiamo fatto un buon secondo tempo e che potevamo far meglio nel primo. L'avevo vista anch'io. Eravamo messi bene sul vantaggio: se l'arbitro fischia è un conto, se non fischia lo accettiamo.

Di Maria ha fatto meglio nel secondo tempo nell'altra posizione, come tutti. Cercavamo di sfruttare l'uno contro uno di Chiesa ma abbiamo cercato tanto anche Angel, perché le sue qualità le conosciamo. Danilo ha giocato tutte le partite, gli abbiamo dato un turno di riposo, visto che giovedì abbiamo una partita importante. Anche perché Alex è rientrato ed era fresco e ci poteva aiutare anche nell'uscita con il sinistro. Ma è stato fatto per far riposare un po' Danilo, per gestire le forze.

Per la Champions siamo sempre ottimisti, aspettiamo la sentenza del 19 aprile. Sul campo abbiamo fatto 59 punti, al momento ne abbiamo 44. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ora aspettiamo la sentenza e poi vediamo. Giovedì abbiamo una gara importante e pensiamo partita per partita".