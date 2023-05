Juve, Alex Sandro rinnova: scattato il prolungamento automatico

La Juventus e Alex Sandro nuovamente insieme: con il raggiungimento degli obiettivi, è scattato il prolungamento del calciatore brasiliano

redazionejuvenews

Il futuro di Alex Sandro sarà ancora bianconero. Sembrerebbero infatti confermate le indiscrezioni di relevo.com per il quale sarebbero scattate le condizioni del rinnovo. Il prolungamento del contratto del giocatore del brasiliano della Juventus significa un altro anno insieme, nonostante manchi ancora l'ufficialità. Per il calciatore sarebbe la nona stagione consecutiva alla Vecchia Signora dal suo arrivo dal Porto nell'estate 2015. Con i bianconeri, Alex Sandro ha disputato oltre 300 partite ufficiali, realizzando 15 gol. Con questa maglia ha vinto quasi tutto, ma soprattutto ha vinto tanto. Nel suo personale palmares bianconero può vantare cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Ma i trofei alla Juventus potrebbero non terminare qui.

Il rinnovo di Alex Sandro con il Siviglia — Se nel campionato italiano ha vinto tutto, nella bacheca di Alex Sandro manca ancora il trofeo europeo con i colori della Juventus. Possibilità realizzabile già in questa stagione. Ma per farlo i bianconeri dovranno superare innanzitutto il Siviglia. Proprio con la partita contro gli spagnoli, è scattato il rinnovo automatico di Alex Sandro. Il suo futuro alla Vecchia Signora pareva fosse un tema che tenesse banco. Il prolungamento non è comunque una garanzia di riconferma. Però la sensazione è quella che la società bianconera volesse in ogni caso ripartire da uno dei suoi senatori anche per la prossima stagione.

La certezza della Juventus — Acquistato nell'agosto 2015 per la cifra di 26 milioni di euro dal Porto, Alex Sandro si è imposto sin da subito nella Juventus. In breve tempo, la corsia sinistra è diventare cosa sua, scalzando negli anni ogni possibile rivale in ruolo. Nonostante il rendimento del brasiliano è andato leggermente a calare nel tempo, il giocatore è parso rimanere una certezza sia nella Juventus che nel Brasile. Con la maglia bianconera, il calciatore non è mai sceso sotto le 30 apparizioni stagionali, mentre con i verdeoro è presenza fissa dal 2018. Da un lato, l'esplosività e la rapidità di Alex Sandro non sono più quelle dei primi anni. Ma dall'altro, il giocatore è sempre stato una garanzia da un punto di vista della tenuta fisica e atletica. Il brasiliano appare uno degli elementi di lungo corso più affidabili a grandi livelli. E la Juve se lo tiene stretto.