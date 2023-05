Scamacca, la Salernitana fa concorrenza alla Juventus

Scamacca, attaccante accostato alla Juventus, potrebbe essere entrato nelle mire della Salernitana: possibilità confermata dal suo presidente

redazionejuvenews

Non solo la Juventus seguirebbe con attenzione i movimenti di calciomercato in casa West Ham. Oggetto d'interesse del club bianconero, Gianluca Scamacca sarebbe una soluzione plausibile anche per la Salernitana. A confermare l'apprezzamento per il giocatore è stato lo stesso presidente amaranto ai microfoni di DAZN: "E' fantastico.Devo ancora parlare con De Sanctis e Sousa, ho una grande stima nei confronti del giocatore, ma per ora non c'è nulla". La stagione con la squadra londinese non è però stata particolarmente esaltante ne per il ragazzo, ne per il team, che potrebbe valutare la cessione.

Il tesoretto della Salernitana — La Salernitana potrebbe rappresentare un ostacolo reale ad un eventuale trattativa tra Juventus e West Ham per Scamacca. Questo perché la società amaranto potrebbe incassare un tesoretto non indifferente dall'eventuale cessione di Boulaye Dia. La grande stagione del calciatore senegalese, tra le grandi rivelazioni della Serie A, avrebbe inevitabilmente attirato le attenzioni di molte squadre. Nelle ultime ore, la Fiorentina risulterebbe la squadra in pole. I viola sembrerebbero non distanti alla cifra che il club del presidente Iervolino valuterebbe il giocatore, ovvero circa 30 milioni di euro. Prima però, la Salernitana dovrà riscattare Dia dal Villarreal, versando 12 milioni nelle casse della società spagnola detentrice del cartellino. Successivamente, con un tesoretto che si aggirerebbe attorno ai 18 milioni, il club amaranto potrebbe bussare proprio per Scamacca.

La stagione di Scamacca — Promosso con il Sassuolo, rimandato con il West Ham. In questo modo è possibile sintetizzare le ultime due stagioni di Gianluca Scamacca, l'ultima in Serie A e la prima in Premier League. I 16 gol realizzati in 36 presenze con la maglia neroverde, sono valsi all'attaccante la chiamata del West Ham. Il club inglese ha prelevato il giocatore per la cifra di 36 milioni di euro, più 6 di bonus: un record d'incasso per il Sassuolo. A due giornate dal termine dell'annata, la salvezza pare ipotecata ma le aspettative sul calciatore italiano parevano diverse ai nastri di partenza. Gli 8 gol in 27 presenze non sembrano aver esaltato il club. Scamacca è però giustificato dagli infortuni che lo hanno frenato. La permanenza al West Ham rimane comunque incerta e la Juventus sembrerebbe vigile sul ragazzo.