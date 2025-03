Juve, ag. Di Biase: “Pergolettese? L’obiettivo è crescere”

Mura, agente di Di Biase, ha spiegato la scelta del giovane della Juve Primavera di trasferirsi in prestito per sei mesi alla Pergolettese

Intervistato per TJ, Samuele Mura ha parlato di Gianmarco Di Biase, trasferitosi nel calciomercato invernale dalla Juventus Primavera alla Pergolettese. Ecco le sue parole: “L’obiettivo del prestito è di crescere, migliorarsi, mettersi in gioco con “i grandi” e proseguire il percorso. Non ci nascondiamo, anche il primo goal tra i professionisti è un obiettivo. Ma soprattutto vuole, come detto prima, aiutare la Pergolettese a fare i punti necessari per raggiungere l’obiettivo. Gianmarco è un giocatore della Juventus ma avrà tempo di concentrarci sulla prossima stagione una volta terminata questa”.

Mura: “Rinnovo conferma della fiducia”

Inoltre, sul giudizio alla prima parte di stagione, il procuratore ha detto: “Direi che è stato ottimo. Quando si rientra da un infortunio importante ci possono essere tanti punti di domanda anche da parte del giocatore stesso.

Gianmarco ha risposto al meglio con prestazioni, goal e assist, ma soprattutto mostrando una crescita come calciatore e come persona che lo hanno reso interessante agli occhi di diversi club ma soprattutto agli occhi della Juventus stessa che ha confermato la fiducia in lui offrendogli il rinnovo. Quando una società così importante ti sceglie la prima volta si è felici ed orgogliosi, quando desidera proseguire il percorso offrendo il rinnovo lo sei ancora di più. Gianmarco si trova alla grande a Torino e tutto il club, staff, mister e compagni lo hanno aiutato a fare bene. Per questo quando la Juventus ha offerto il rinnovo è stato facile decidere di proseguire insieme. Lui è molto deciso e determinato e cerca sempre di ripagare la fiducia data. Sono sicuro lo farà anche questa volta”. Leggi anche l’esito dell’ultima sfida della Juventus Primavera <<<