Joao Mario: “Orgoglioso di essere alla Juventus”

Il calciatore della Juventus ha parlato dal ritiro della squadra bianconera in corso in Germania al quartier generale dell'Adidas

Il calciatore della Juventus Joao Mario ha parlato intervistato dal ritiro dei bianconeri in Germania, dal quale ha parlato delle sue prime impressioni e della nuova squadra.

“Sono molto felice, come è ovvio che sia. Venire qui alla Juventus, un grande club italiano con una grandissima storia, mi fa sentire enormemente orgoglioso. I primi giorni sono stati positivi, la squadra e i miei compagni mi hanno accolto bene. Anche l’allenatore e lo staff tecnico sono stati molto accoglienti con me, quindi sono felice dei primi giorni qui alla Juventus. È chiaro che sono in una squadra di grandissima qualità e sono felice di essere qui insieme a giocatori di enorme qualità. Sarà anche un modo per mettermi alla prova, per salire di livello e credo di essere pronto per farlo” .

“Ovviamente, essendo portoghesi, Francisco Conceição e Tiago Djaló mi stanno aiutando molto a capire le dinamiche di questo club. Loro mi stanno dando una grossa mano, ma sto cercando di imparare molto anche dagli altri calciatori. Sto cercando di interagire con loro per capire meglio le dinamiche del club e mi sto integrando facilmente. Spero di continuare ad adattarmi come ho fatto fino ad ora”.