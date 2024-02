Jacobelli: “Allegri è l’uomo ideale per la panchina della Juve del futuro”

Xavier Jacobelli ha parlato del futuro della panchina della Juve: Massimiliano Allegri sarebbe l'uomo giusto anche per la prossima stagione

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato del tecnico che siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Per il giornalista, proseguire con Massimiliano Allegri potrebbe essere la mossa giusta. Ecco le sue parole: "Credo che sia giusto ricordare come abbia un contratto fino al 2025, sa come i risultati determinino la fortuna o sfortuna professionale".