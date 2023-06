Italia Under21: le possibili formazioni. Nicolato sceglie Miretti

Gli Azzurrini questa sera scenderanno di nuovo in campo per affrontare la Norvegia alla Cluj Arena, nell’ultimo turno del gruppo D. La vittoria per 3-2 ottenuta sulla Svizzera - arrivata dopo la brutta sconfitta contro la Francia condizionata da polemiche ed errori arbitrali- concede agli uomini di Nicolato la possibilità di passare da prima o seconda.

Stasera bisognerà vincere o pareggiare sperando anche nella sconfitta della Svizzera che sfiderà i francesi. Tuttavia la vittoria potrebbe non bastare perché in caso di un risultato di 3-2 o 4-3 in Svizzera-Francia, passerebbero entrambe beffando l'Italia. Se si avverasse questa seconda ipotesi gli Azzurrini rinuncerebbero anche alle prossime Olimpiadi. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1 ma anche in streaming (su tablet, pc e smartphone) attraverso l’app di Rai Play.