La Juventus riflette sul futuro di Miretti

La Juventus sta iniziando a pensare alla prossima stagione, e in attesa di definire l'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, i bianconeri si stanno muovendo sul mercato per iniziare a costruire la squadra che il prossimo anno dovrà tornare, per forza di cose, a competere per la vittoria dello Scudetto. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo del contratto di Rabiot, che si è legato per un altro anno alla Vecchia Signora. In giornata è invece atteso l'arrivo di Timothy Weah a Torino, che domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni.