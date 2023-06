La Juventus non rinuncia alla Conference League e attende la UEFA

La Juventus ha chiuso la complicata scorsa stagione al settimo posto, grazie alla penalizzazione inflittale in classifica, qualificandosi così per la terza edizione della ConferenceLeague. I bianconeri, che sul campo avevano guadagnato la Champions League, saranno quindi costretti a giocare la minore delle coppe Uefa, che nelle prime due edizioni ha visto sempre arrivare in finale una squadra italiana. Una competizione, quella in cui è stata relegata la Juventus, sicuramente non all'altezza della sua storia e del suo blasone, e che potrebbe anche non vederla partecipare.