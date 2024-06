Italia-Albania, le probabili formazioni: Chiesa parte dall’inizio

La Nazionale italiana affronterà questa sera l'Albania nella gara d'esordio degli Europei. Di seguito le probabili formazioni.

Questa sera la Nazionale italiana esordirà nei campionati Europei. Gli azzurri sfideranno l’Albania, in una partita all’apparenza semplice, che nasconde però molte insidie. Gli juventini protagonisti saranno Chiesa, che partirà dal primo minuto, Cambiaso e Fagioli, pronti a subentrare nella ripresa. Per il resto, la formazione dovrebbe essere composta dall’obiettivo della Vecchia Signora Calafiori in difesa, con al suo fianco Bastoni, Dimarco e Di Lorenzo. A centrocampo spazio a Jorginho, con Barella e Frattesi, mentre in avanti ci saranno Chiesa, Scamacca e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA(4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Pellegrini, Frattesi, Chiesa; Scamacca. CT. Spalletti

ALBANIA(4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. CT. Sylvinho