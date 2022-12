I retroscena di mercato emersi dalle intercettazioni: da Haaland ad Okafor

Ormai ogni giorno emergono decine di intercettazioni sui temi più variegati. Fra le più interessanti ci sono quelle legate al calciomercato. In una telefonata del25 agosto 2021 Federico Cherubini ed Andrea Agnelli parlato della cessione di McKennie:"Se il West Ham ci da 50 milioni glielo diamo". A quel punto il ds dice al presidente: "Ho parlato con lo United, che ci darebbe van de Beek, che è forte, ma non gli serve. Se prendono un altro calciatore che gli fa comodo, possono portare un valore più alto (di 50 milioni ndr)". Cosa succede a quel punto? La Juve non è convinta di van de Beek come pedina di scambio e l'affare non si concetrizza.