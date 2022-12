Mercato Juve, news col botto: “Cherubini vuole provarci a gennaio”

La pausa per il Mondiale in Qatar ha fermato il campionato di Serie A, ma non il lavoro delle dirigenze in vista della sempre più vicina sessione invernale di calciomercato. Diverse le situazioni da sbrogliare in casa Juventus, in entrata e in uscita. Visto il momento delicato sul piano extra-calcistico, si pensa che non verranno fatti movimenti in entrata a gennaio, ma le diverse voci e indiscrezioni che circolano in queste ore, ci fanno pensare diversamente. A giugno ci sarà da rivoluzionare la squadra, ma Cherubini vorrebbe provare a portare a Torino da subito un grosso colpo sul quale puntare forte anche per il futuro. Di questo e di altre news di mercato, vi raccontiamo nella consueta raffica bianconera<<<