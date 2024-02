Inter-Juventus, i precedenti del big match di San Siro

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita con l'Inter. Ecco il comunicato: "Manca davvero poco alla sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Tantissimi i precedenti per il derby d'Italia, vediamo insieme le statistiche sugli scontri diretti, con un occhio anche al confronto tra i due allenatori. SCONTRI DIRETTI La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A: 87 (almeno 33 in più di qualsiasi altra), con 46 pareggi e 48 successi nerazzurri in 181 precedenti nel torneo. I bianconeri sono anche la formazione che ha segnato più reti contro i nerazzurri nel massimo campionato (259). Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata, Inter e Juventus potrebbero pareggiare entrambi i due match stagionali in campionato per la prima volta dal 2001/02 (pareggio a reti bianche all’andata al Delle Alpi e 2-2 al ritorno in casa dei nerazzurri). La Juventus è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 14 sfide contro l’Inter in campionato (8V, 4N), subendo un solo gol nelle ultime tre gare contro i nerazzurri in Serie A (2V, 1N).

Inter e Juventus si affrontano con almeno 50 punti a testa prima della 25a giornata per la prima volta in Serie A. Nelle ultime quattro occasioni in cui l’Inter ha affrontato da prima in classifica la Juventus in Serie A, i nerazzurri non hanno mai vinto: due pareggi (l’ultimo dei quali nel match d’andata) e due sconfitte. L’Inter ha vinto solo una delle ultime 13 gare nel girone di ritorno contro la Juventus in Serie A (1N, 11P): successo per 1-0 all’Allianz Stadium il 3 aprile 2022. Il punteggio più frequente tra Juventus e Inter in Serie A è l’1-0 a favore dei bianconeri, finale di 23 incontri, il più recente dei quali nella gara di ritorno dello scorso campionato (rete di Filip Kostic al Meazza). Il miglior marcatore in Serie A nelle sfide tra Inter e Juventus è Omar Enrique Sivori, autore di 12 gol, tutti in bianconero, seguito da Giuseppe Meazza (10 reti, otto per l’Inter, due per la Juventus). PRECEDENTI IN CASA DELL’INTER La Juventus ha vinto l’ultima trasferta contro l’Inter in Serie A, senza subire reti (19 marzo 2023), e non ottiene due successi fuori casa di fila in campionato contro i nerazzurri dal periodo tra il 2011 e il 2013.

Dopo la sconfitta nella sfida al Meazza più recente contro i bianconeri in campionato (0-1 il 19 marzo 2023), l’Inter potrebbe rimanere a secco di gol in due gare casalinghe consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1981 e il 1982. Nelle ultime 11 partite tra Inter e Juventus al Meazza in campionato non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: cinque successi bianconeri, due vittorie del club meneghino e quattro pareggi – vittoria della “Vecchia Signora” in quella più recente. LA SFIDA TRA INZAGHI E ALLEGRI Con un successo Massimiliano Allegri diventerà il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti: il tecnico della Juventus attualmente è a 998. Allegri (649) è anche vicino a totalizzare 650 punti da allenatore in Serie A con la Juventus. Massimiliano Allegri è l’allenatore che ha battuto più volte Simone Inzaghi da allenatore in Serie A; per l’attuale tecnico bianconero otto vittorie, due pareggi e due sconfitte in 12 precedenti. L’Inter è la squadra contro cui Massimiliano Allegri ha perso più partite da allenatore in Serie A: otto sconfitte, 10 vittorie e otto pareggi in 26 precedenti. La Juventus è la squadra contro cui Simone Inzaghi ha perso più partite da allenatore in Serie A: 10 sconfitte, a fronte di tre vittorie e tre pareggi in 16 sfide".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.