Iliev su Vlahovic: “Ora è più maturo, ha un grande carattere”

Ivica Iliev , ex calciatore e dirigente, ha detto la sua a Tuttojuve.com su Vlahovic , punta della Juve . Ecco le sue parole: "Lo vedo più maturo sotto molti aspetti: non è più il ragazzo giovane che ho conosciuto, ora è un vero e proprio adulto. Si prende tante responsabilità in campo, è un leader ed è anche una guida per i suoi compagni.

Perché prima non performava al massimo? Penso per via degli infortuni, ma anche per i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni nella Juventus. La squadra non è più piena zeppa di campioni, ora c'è solo Dušan e qualcun altro. Però adesso è consapevole che sia arrivato il suo momento, come mentalità è sempre stato molto forte. Però è chiaro: non dipende solo da lui".