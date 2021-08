Il Bayern Monaco spinge per Danilo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bayern Monaco starebbe spingendo forte per avere Danilo nella propria squadra. La richiesta della Juventus sarebbe di circa 30-35 milioni di euro e per ora per i bavaresi si tratterebbe di una cifra troppo alta per l'ex difensore del Real Madrid. Per ora dunque la Vecchia Signora avrebbe rifiutato l'offerta (intorno ai 20 milioni) in attesa di un rilancio da parte del club tedesco. Massimiliano Allegri non vorrebbe privarsi del giocatore anche perché il brasiliano è in grado di svolgere più ruoli dal terzino destro passando per il difensore centrale fino al regista basso di difesa, ruolo che può ricoprire all'occorrenza molto bene e lo ha dimostrato lo scorso anno sotto la gestione Andrea Pirlo.