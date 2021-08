Calciomercato Juventus, CR7 ribalta tutto: ecco cosa sappiamo

Cristiano Ronaldo resta? Cristiano Ronaldo va via? E' questo uno dei grandi dilemmi dell'attuale calciomercato della Juventus. Dal futuro del portoghese infatti dipendono anche le mosse bianconere di questa estate. La posizione di CR7 dunque va chiarita una volta per tutte il prima possibile. Negli scorsi giorni sono arrivati segnali distensivi, soprattutto da fonti Juve. Ma in queste ore sono arrivate nuove e pesanti indiscrezioni che potrebbero ribaltare nuovamente tutto, compreso ovviamente il mercato della Juve: ecco cosa sappiamo <<<