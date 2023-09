Iachini: “Chiesa e Vlahovic sono una coppia fortissima”

Beppe Iachini, allenatore, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando anche dei bianconerie della coppia Chiesa-Vlahovic. Ecco le sue parole: "Ho visto la loro gran partita di sabato pomeriggio, personalmente non ho mai avuto dubbi sulle loro qualità. Gli unici problemi erano di natura fisica, che hanno privato questi due ragazzi di allenarsi e di trovare continuità sul campo: Federico sta tornando adesso in forma dopo un infortunio che lo ha condizionato per oltre un anno, Dusan ha dovuto convivere con la pubalgia che non è facile da sconfiggere. Ora stanno decisamente bene.