I bianconeri in Copa America

Il sito web della Juventus ha pubblicato un articolo con il recap dei bianconeri in Copa America: "Nella notte italiana la Colombia di Cuadrado si è qualificata in semifinale di Copa America superando l’Uruguay di Bentancur. Per la Selezione di Juan, squalificato in occasione di questo match, sono serviti i calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, per superare la Nazionale di Rodrigo (in campo per l’intera durata dell’incontro) e strappare un pass per il prossimo turno. Con la vittoria dell’Argentina, poi, si è delineato l'intero tabellone: il Brasile di Alex Sandro e Danilo affronterà il Perù nella serata tra lunedì e martedì e circa ventiquattro ore dopo arriverà il momento per Cuadrado di affrontare proprio l’Argentina. Tornando in Europa, martedì 6 luglio alle ore 21.00 andrà in scena a Wembley la prima semifinale di EURO 2020: sarà un derby tutto bianconero tra la Spagna di Morata e l’Italia di Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi".