Cannavaro: “Ho voglia di tornare in Italia come allenatore”

Le parole dell'ex difensore

L'ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro, nell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo futuro da allenatore: "Adesso sì, ho voglia di tornare in Italia. Sono anni che alleno. Ho ancora un anno e mezzo di contratto al Guanghzou, una società che mi ha permesso di lavorare, crescere tanto e allenare giocatori forti. La mia idea è quella di tornare e mettermi alla prova nei campionati europei. Sono curioso perché ho studiato e sto continuando a studiare, mi piace tantissimo allenare, cosa che se mi avessero detto anni fa non ci avrei scommesso nulla. L’obiettivo mio è quello di rientrare e allenare in Europa".

Al termine della partita dell'Italia il difensore della Juventus e della Nazionale di Roberto Mancini, Leonardo Bonucci, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky: "Era una partita difficilissima. Sapevamo la loro qualità soprattutto davanti e le difficoltà che ci avrebbero potuto creare in ripartenza. Nel primo tempo abbiamo dominato e poi un rigore un po' dubbio li ha rimessi in careggiata. Nella ripresa abbiamo dimostrato come il cuore di questo gruppo sia grande. Ora continuiamo a sognare ma con i piedi per terra. Abbiamo iniziato l'Europeo con un sogno nel cassetto, lasciamolo lì. Ora abbiamo una partita con la Spagna, una nazionale che gioca come il Belgio che non sembrava arrivasse in fondo ma si è rialzata. Sarà una grandissima partita. Tegola Spinazzola? Leonardo ha fatto un grandissimo Europeo. Ora chi lo sostituirà farà altrettanto."