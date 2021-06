I bianconeri agli Europei e in Coppa America

Di seguito riportiamo il report ufficiale dei bianconeri agli Europei e in Coppa America: "Nella serata di ieri si sono chiusi gli ottavi di finale di EURO 2020. L’ultima a scendere in campo è stata la Svezia di Dejan Kulusevski che si è arresa 1-2 contro l’Ucraina soltanto nel recupero del secondo tempo supplementare dopo che il punteggio era fissato sull’1-1 al termine dei minuti regolamentari. Esce di scena, dunque, Kulusevski che nella gara di ieri è partito titolare prima di essere sostituito nel corso dei supplementari. I nostri bianconeri torneranno in azione a partire da venerdì 2 luglio. Sia in Europa che in Sud America inizieranno i quarti di finale delle rispettive competizioni e il primo a scendere in campo sarà Alvaro Morata con la sua Spagna. La Nazionale guidata dal C.T. Luis Enrique affronterà venerdì alle ore 18.00 la Svizzera a San Pietroburgo. Alle ore 21.00 sarà il turno dell’Italia di Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa contro il Belgio, a Monaco di Baviera. Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 2.00, Alex Sandro e Danilo da imbattuti affrontano il Cile nei quarti di finale della Copa America".

Intanto la Juventus ha comunicato attraverso il suo sito internet l'addio di David Trezeguet come Brand Ambassador: "Anni di gol, celebrazioni, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, come presidente delle Juventus Legends. Seguiti da altri tre anni, iniziati nel 2018, come Juventus Brand ambassador. Per David Trezeguet la sua "terza" vita in bianconero finisce oggi, perché oggi è il suo ultimo giorno come Brand Ambassador del Club. David ha parlato di obiettivi ambiziosi e opportunità di crescita, quando nel novembre di tre anni fa ha firmato la sua nomina. E così, Trezeguet ha svolto il suo compito con una forte passione insieme alla sua indimenticabile presenza, al suo sorriso e alla sua voglia di stare con i tifosi e di rappresentare al meglio un club che ama con tutto il cuore. Perché Trezegol è juventino, tutti noi non possiamo che augurargli un futuro di grandi soddisfazioni professionali. Grazie, Re David!".