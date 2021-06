Kulusevski: “Eliminazione come un coltello nello stomaco. Il calcio dà ma prende di più”

Il giocatore ha parlato dopo l'eliminazione della Svezia

La Svezia è stata eliminata ieri sera da Euro 2020 per mano dell'Ucraina, che dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ha trovato il gol del vantaggio e valevole per il passaggio del turno al secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare, ad un passo dai calci di rigore. Un gol cha ha mandato in estasi tifosi e squadra, attesi adesso dalla partita contro l'Inghilterra, valevole per i quarti di finale.

Intanto Ciro Immobile ha parlato dal ritiro della Nazionale in vista della partita partita di mercoledì contro il Belgio, valevole per i quarti di finale di Euro 2020: "Mai come questa volta sento la fiducia di tutti, mi sento davvero bene. Abbiamo fatto una buonissima prova con l'Austria, forse non la migliore ma abbiamo portato a casa il risultato. Lukaku? E' fortissimo, abbiamo la fortuna di conoscerlo bene e di averlo in campionato. Se la vedranno i nostri difensori.... De Bruyne e Hazard possibili assenti? Sono fondamentali, non avendoli al meglio avranno qualche problema. Però senza di loro avranno chi li sostituirà: con De Bruyne e Hazard in campo è un'altra partita, spostano gli equilibri e mettono tutti in difficoltà. Noi la prepariamo se ci fossero al cento per cento, per noi è importante seguire la linea avuta finora. Abbiamo fatto l'Europeo sempre al massimo, reagendo bene alle difficoltà.