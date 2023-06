Il papà di Huijsen: “Ci troviamo bene alla Juve, Dean è cresciuto molto”

Donny Huijsen, padre di Dean, calciatore della Juventus, ha detto la sua in un'intervista a La Casa di C. Ecco le sue parole: "Siamo contenti per questo rinnovo. La Juventus è un grande club, ma è anche un ambiente caldo, familiare. Ci troviamo bene qui". Anche l'agente dell'olandese è intervenuto: "Lo volevano in tanti. C’erano un top club spagnolo e uno tedesco che ci hanno chiamato più volte, ma la Juve ci ha convinto con un bel progetto per la sua crescita. Sentiamo il supporto della dirigenza: Tognozzi è quasi come un amico per Dean, lo seguiva già da quando era ragazzino, al Malaga. E Manna è stato fondamentale per questo rinnovo: in dieci minuti abbiamo trovato l’accordo".