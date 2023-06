Mercato Juve | Grandissimo colpo vicino: “Ha detto sì al trasferimento”

Paul Pogba sarebbe dovuto essere la stella del centrocampo della Juve, ma il Polpo nella sua prima stagione dopo il ritorno a Torino è stato un vero e proprio flop. Il francese è stato fermato da una serie infinita di problemi fisici che lo hanno costretto a rimanere ai box per quasi tutta la stagione. Al suo proposto a prendersi la scena è stato Rabiot, autore di un'annata eccezionale. L'ex PSG ha però il contatto in scadenza e sembra destinato a lasciare Torino. Per questo in vista della prossima stagione la Vecchia Signora dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo centrocampista.